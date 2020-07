Incendie de la Cathédrale de Nantes : le diocèse partage les photos des dégâts

Le diocèse de Nantes a publié samedi sur sa page Facebook les images des dégâts causés par l’incendie qui a frappé la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, ce samedi 18 juillet à Nantes.

«L'incendie a provoqué de nombreux dégâts à l'intérieur de la cathédrale, a écrit le diocèse en légende de sa publication. En particulier, la disparition du Grand Orgue, des stalles et de la console de l'orgue de choeur, tous détruits».

Laurent Delpire, conservateur des Antiquités et objets d'art de Loire-Atlantique, a pu précisément lister les éléments touchés : l'orgue et le buffet d'orgue du XVIIe siècle, un tableau d'Hippolyte Flandrin du XIXe, une partie des stalles du chœur qui étaient récentes et les vitraux de la façade, dont une partie était des vestiges de vitraux du XVIe siècle, le reste étant moderne.