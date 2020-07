Incendie à la cathédrale de Nantes : Ségolène Royal reproche à Roselyne Bachelot d'avoir pris l'avion

Dans un tweet, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement par le passé, a repris de volée la nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot samedi, pour son choix d'avoir pris l'avion pour se rendre à Nantes après l'incendie de la cathédrale.

L'ex-candidate socialiste à la présidentielle en 2007 répondait à une photo partagée sur Twitter par la directrice de la communication de Santé publique France, Sarah Gaubert, montrant Roselyne Bachelot pianoter sur son téléphone dans un avion - ou un hélicoptère selon certains -, avec en légende «En route pour Nantes».

«Bonjour le bilan carbone ! Et le masque dans les transports... Pour Nantes, il y a le TGV... Faites ce que je dis mais pas ce que je fais», a taclé Ségolène Royal. Une dernière petite phrase en forme de critique du comportement de la nouvelle ministre de la Culture, comparé à la volonté affichée du gouvernement de supprimer certaines lignes aériennes intérieures dès lors qu'il existe une alternative en train en moins de 2h30.

Bonjour le bilan carbone ! Et le masque dans les transports ...Pour Nantes, il y a le TGV ... Faites ce que je dis mais pas ce que je fais #gouvernement #cinéma https://t.co/ziLrpI4kY1 — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) July 18, 2020

Mais pour sa défense, et comme l'a révélée La Voix du Nord, la locataire de la rue de Valois s'est rendue à Nantes, où un incendie a en partie ravagé l'intérieur de la cathédrale samedi, en provenance de Lille, où elle était en déplacement, et non de Paris. L'ex-animatrice radio et télé a rejoint en urgence dans la cité des ducs de Bretagne le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin samedi après-midi.

Qu'importe, de nombreux internautes sur Twitter ont eu la même réaction que Ségolène Royal et fustigé le choix de Roselyne Bachelot d'avoir choisi la voie aérienne plutôt que le rail.

Pas joli-joli le bilan carbone pour si peu de trajet... — Suzy (@La_Dodue) July 18, 2020

Heureusement qu'on ne l'a pas foutue à l'écologie... pic.twitter.com/uoCz3fvzS2 — EmmaPeel (@WelcomeSilencio) July 18, 2020

On va lui trouver des EXCUSES car elle était à Lille- si c'était pour constater un feu de court-circuit des installations électriques c'est quand même beaucoup de Co2 — Christine #Rinix47 (@chris20tess) July 18, 2020

Après avoir révélée avoir été contactée pour entrer au gouvernement, Ségolène Royal ne cesse depuis plusieurs jours de critiquer l'exécutif, en particulier sur sa politique concernant le port du masque. L'ex-ambassadrice des Pôles, démise de ses fonctions fin janvier, a notamment déploré que personne n'ait porté de masque lors de la réunion entre Jean Castex et les partenaires sociaux à Matignon vendredi.