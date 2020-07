Incendie de la cathédrale de Nantes : plus de 30.000 euros de dons récoltés en 48 heures

Deux jours après le lancement par la Fondation du patrimoine d'une souscription destinée à reconstruire le grand orgue de la cathédrale de Nantes, entièrement détruit lors d'un incendie samedi, plus de 30.000 euros ont déjà été récoltés.

La Fondation du patrimoine, qui a lancé cet appel aux dons en coordination avec le ministère de la Culture, l'a indiqué dans un tweet partagé ce lundi après-midi. «Continuons à nous mobiliser pour que la musique résonne de nouveau dans ce superbe édifice gothique», a-t-elle ajouté, tout en partageant la page web sur laquelle il est possible de donner.

Déjà plus de 30 000 € collectés pour la reconstruction des grandes orgues de la #CathedraledeNantes. Continuons à nous mobiliser pour que la musique résonne de nouveau dans ce superbe édifice gothique. https://t.co/Ji80BjOGvo — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) July 20, 2020

L'organisme privé de sauvegarde et de valorisation du patrimoine hexagonal, créé en 1996 et reconnu d'utilité publique, n'a pas encore réalisé d'estimation du coût de la reconstruction de cet orgue. Un instrument monumental, vieux de 400 ans et ayant résisté à la Révolution, aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale et à l'incendie de la cathédrale en 1972.

Le montant de la facture devrait dans tous les cas être largement supérieur aux 30.000 euros déjà collectés. A titre de comparaison, la restauration - et non la reconstruction - du grand orgue de la cathédrale du Mans (Sarthe) entre 2016 et 2018 avait coûté à l'Etat pas moins de 900.000 euros.

L'Etat «prendra toute sa part»

Selon Vincent Métaireau, un responsable de l'association Orgue en Pays de la Loire, interrogé par France 3 Pays de la Loire, il faudrait débourser «entre 5 et 10 millions d'euros» pour reconstruire l'instrument à l'identique. Mais rien n'a encore été décidé quant à la forme du futur orgue. Une concertation devrait être organisée.

Qu'importe le montant récolté par la Fondation du patrimoine, l'Etat «prendra toute sa part» dans la reconstruction de la cathédrale, a promis le Premier ministre Jean Castex samedi depuis Nantes. «C'est une obligation pour l’Etat parce que c'est sa propriété, c'est une obligation parce que c'est notre culture, donc nous répondrons présents», a confirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lundi.

Après le gigantesque incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019, la Fondation du patrimoine avait déjà à l'époque lancé une collecte pour la reconstruction de l'édifice gothique du XIIe siècle. En avril 2020, un an après, elle avait annoncé avoir récolté près de 228 millions d'euros, provenant de 236.000 personnes issues de 140 pays, précisant que près de 90 % de cette somme avait été offerte par des entreprises ou de grands donateurs.