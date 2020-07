Masque obligatoire : ce qui change aujourd'hui et ce qui ne change pas

Depuis ce matin, le masque est obligatoire dans les lieux clos. Dans un but pédagogique, et afin de limiter les incompréhensions, les services de l'Etat ont multiplié les interventions, ces derniers jours.

Alors qu'Emmanuel Macron avait, dans un premier temps, évoqué la date du 1er août, le calendrier a été accéléré, fixant la date au 20 juillet, comme l'a confirmé le Premier ministre Jean Castex. Une sanction est également prévue pour les éventuels contrevenants : une amende de 135 euros.

les lieux où la situation change

Le ministre de la Santé lui-même a tenu à rappeler ce week-end les nouvelles règles. Le masque est désormais obligatoire dans les commerces, les établissements qui reçoivent du public, les banques ou encore les marchés couverts.

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...



Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

La situation est donc désormais clarifiée pour les enseignes alimentaires (hypermarchés, supermarchés, etc.), qui n'interdisaient pas forcément l'accès aux non-porteurs de masque jusqu'ici.

Concernant les salles de sport, la situation est un peu plus acrobatique. D'après les indications des spécialistes, le masque sera obligatoire pour entrer, sortir, et circuler dans la salle de fitness, mais pas pendant les exercices.

Pour les salle de sport : même modus operandi que dans les restaurants où l'on entre, circule et sort avec le masque, que l'on enlève uniquement pour manger. Dans les salles de sport, on ne l'enlèvera qu'au moment de faire du sport, et on le portera le reste du temps — Ministère des Sports (@Sports_gouv) July 17, 2020

Le ministère des Sports compare la situation à celle des restaurants mais l'explication, un peu alambiquée, suscite quelques railleries sur les réseaux sociaux.

Les lieux où la situation ne change pas

Comme nous venons de le dire, la situation ne change pas dans les bars et les restaurants. La distanciation reste de mise, il faut porter un masque quand on entre dans l'établissement, quand on en sort et lorsqu'on y circule.

Même situation dans les transports en commun, où le masque était déjà obligatoire.

Cette indication est bien écrite sur les stickers. Dans la mesure où le masque est obligatoire, il est logique qu'il ne faut pas manger et boire Rose — Service client RATP (@ClientsRATP) July 19, 2020

Idem dans les musées et monuments, où le masque est en général imposé dès l'âge de 11 ans.

Autre endroit où la situation n'évolue pas : le monde du travail. Pour les entreprises qui ne reçoivent pas de public, les règles déjà mises en place (distanciation et port du masque conseillé, notamment) restent en vigueur.

Au grand dam de certains, qui estiment qu'elles ne sont absolument pas suffisantes.