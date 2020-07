Plus d'une tonne de déchets ramassés dans les calanques de Marseille

La cadre est idyllique... à condition de ne pas regarder de trop près. Révoltés par l'état des calanques de Marseille, plus de 140 bénévoles se sont mobilisés dimanche 19 juillet pour nettoyer le secteur des Goudes-Callelongue. En deux heures, ils ont ramassé 1,5 tonne de déchets.

Sur Facebook, les membres de l'opération «Clean my Calanques» ont publié une photo des 73 sacs poubelle remplis grâce à leurs efforts. Dans la récolte du jour, les tristement traditionnels papiers, plastiques et autres canettes mais aussi, de manière plus étonnante, une balle de famas.

Le projectile, destiné à un fusil d'assaut, a été retrouvé au milieu des rochers.

Satisfait de cette campagne de ramassage, le parc national des calanques a néanmoins profité de l'occasion pour alerter ses futurs visiteurs. A l'approche de l'été, les équipes craignent de voir les déchets revenir aussi nombreux que les touristes.

Les responsables insistent sur le fait que, les poubelles n'ayant «pas leur place» dans un espace naturel tel que les calanques, les visiteurs doivent «observer la règle du j'amène/je ramène». Faisant appel à «la responsabilisation de tous et chacun», ils espèrent ainsi conserver la beauté du site. De près comme de loin.