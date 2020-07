Top chef : la friterie d'Adrien et Mallory ferme définitivement, victime de son succès

Un mois après la finale de Top chef, Mallory Gabsi et Adrien Cachot mesurent pleinement l'engouement suscité par l'émission. Leur friterie éphémère, ouverte le 16 juillet, ferme définitivement... victime de son succès.

Alors que la fermeture définitive de cette friterie éphémère était prévue pour le 1er août, les chefs ont annoncé ce mardi qu'ils jetaient l'éponge. «On a lancé ce projet pour vous rencontrer dans la vraie vie, échanger, rire. On est bluffé d’avoir eu autant de retours positifs, de vous voir si heureux, mais on est vraiment désolé, l’aventure doit s’arrêter, a expliqué Mallory dans une story Instagram. Vous avez été très nombreux, mais au vu de la situation actuelle, avec le Covid et les mesures qui ont été prises aujourd’hui… On ne veut exposer personne».

Port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lorsqu’ils se déplacent, tables limitées à dix personnes... des conditions qui se sont avérées trop difficiles à remplir au 140° Street. Car Adrien et Mallory s'était rapidement retrouvés impuissants face à l'afflux de clients. 24 heures seulement après l'ouverture, ne disposant que de deux friteuses, ils avaient du fermer temporairement, avant de tenter de reprendre le lendemain. En vain.

L'idée était pourtant simple, mais prometteuse : les deux ex-candidats de Top chef avaient décidé de donner vie au concept qui leur avait fait remporter la victoire lors de la mythique épreuve de la «Guerre des restos». A la carte de 140° street on trouvait des frites, bien sûr, de la street-food, des sandwiches et des cocktails, le tout sur une péniche.

