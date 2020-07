Affaire Théo : l'enquête est terminée, un procès prévu en 2021

Près de trois ans et demi après les faits, l'enquête sur la très médiatisée «affaire Théo», du nom du jeune homme qui avait reçu un coup de matraque au niveau de l'anus lors d'une interpellation musclée en février 2017 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), est terminée. Cette étape ouvre la voie au procès des policiers mis en cause, qui devrait vraisemblablement se tenir en 2021.

Le juge d'instruction chargé de ce dossier attend désormais les réquisitions du procureur pour renvoyer devant la justice les quatre policiers mis en examen, dont l'un pour viol, révèle RTL ce jeudi 23 juillet.

Le magistrat va-t-il retenir la qualification de viol ? C'est toute la question, depuis le départ au cœur de cette affaire. D'après une expertise médicale datant de février 2018, le coup de matraque téléscopique du policier, qui a valu à Théo une déchirure anale de près de 10 cm, aurait heurté «la bordure de l'anus», sans le pénétrer.

Ainsi, les policiers pourraient être jugés seulement pour «violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente», passibles de 15 ans de prison. Théo Luhaka, 25 ans aujourd'hui, aura en effet des séquelles à vie de sa blessure, a conclu un expertise médicale remise au juge d'instruction en août 2019, et révélée par Le Parisien. Le jeune homme, ancien sportif professionnel, souffre notamment d'incontinence.

Eric Dupond-Moretti aurait dû plaider

De son côté, le policier auteur du coup de matraque explique avoir visé «le haut de la cuisse», pour maîtriser le jeune homme qui se débattait, et non l'anus. L'avocat de Théo, Me Antoine Vey, a confié au Figaro espérer qu' «une bonne qualification soit donnée à l'affaire», après avoir déjà assuré au Parisien l'an dernier qu'il ferait appel en cas d'abandon des charges de viol.

Les résultats d'une dernière expertise médicale sont attendus dans les semaines à venir, selon RTL, avant un procès qui devrait avoir lieu en 2021. Lors de celui-ci, Théo sera défendu par Me Antoine Vey, et non par Eric Dupond-Moretti, comme prévu initialement, en raison de la nomination de l'avocat star au ministère de la Justice.