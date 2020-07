Météo : quel temps fera-t-il ce week-end du 25 et 26 juillet ?

Après une semaine agréable et globalement ensoleillée sur l’ensemble du territoire, Météo France prévoit l’arrivée de nuages gris sur la partie nord du pays ce week-end.

Vendredi, le soleil parviendra à résister du Sud-Ouest au Nord-Est, tandis que la Bretagne et les Ardennes pourraient voir quelques gouttes tomber du ciel. Les reliefs des Alpes et des Pyrénées connaitront de petits passages orageux.

Des minimales de 13 à 18°C sont à prévoir, selon Météo France, dépassant localement les 20 degrés au bord de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 20 et 24°C sur les littoraux du nord et en Bretagne, de 25 à 30°C sur le reste du territoire et de 30 à 35°C dans le Sud-Est.

Un samedi chaud, parfois nuageux

La grisaille recouvrira la Bretagne et le littoral normand samedi matin, avec des précipitations. En traçant une diagonale du Pays basque à la pointe de l’Alsace, la partie nord oscillera entre nuages et éclaircies, la partie sud sera au soleil.

L’après-midi, en gardant cette diagonale, les nuages s’accumuleront côté nord, avec des averses attendues. Pour le sud, le soleil restera présent toute la journée.

Les minimales s’établiront de 17 à 19°C dans la moitié nord du pays, de 18 à 24°C au sud (avec un petit 15°C prévu à Aurillac). Les maximales iront de 18 à 23°C en Bretagne et Normandie, de 24 à 30°C dans la moitié nord et de 27 à 35°C au sud.

Les nuages gagnent du terrain dimanche

Dimanche, les habitants d’une bande allant du bassin aquitain à la Moselle et aux Ardennes se réveilleront sous la pluie. Ailleurs, le ciel sera voilé, hormis sur le pourtour méditerranéen ou seul le soleil sera présent.

Les averses devraient s’estomper durant la journée, pour laisser une France recouverte d’un voile nuageux qui disparaitra en fin d’après-midi. Du Pays basque aux Alpes, le soleil devrait briller tout du long.

Côté températures, les minimales iront de 15 à 18°C pour la partie nord et de 19°C à 24°C pour la partie sud. L’après-midi, les littoraux bretons et normands resteront frais, autour de 19°C, tandis qu’il fera entre 22 et 25°C dans la moitié supérieur du pays. Il fera plus chaud dans la moitié inférieure, avec un mercure entre 25 et 31°C.