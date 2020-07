«Un os à ronger pour le jeune Gabriel» : Jean Castex laisse apparaître une note confidentielle

La prochaine fois, il cachera mieux ses notes. A la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée mercredi, le nouveau Premier ministre Jean Castex a malencontreusement laissé apparaître, parmi les pochettes qu'il tenait sous le bras, une feuille manuscrite, censée sans doute rester confidentielle.

Captée par un photographe installé devant le perron de l'Elysée, elle a été zoomée, permettant d'y distinguer vraisemblablement un échange silencieux entre deux personnes - à l'identité inconnue - pendant le Conseil des ministres.

«Finalement, on a trouvé un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel ?», est-il écrit distinctement, en gros caractères, en haut de la page. «Non...», répond une autre personne, à l'écriture plus petite et resserrée.

Saurez-vous lire la réponse et reconnaître l’écriture? pic.twitter.com/dGzjlYWRf2 — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) July 22, 2020

Un dialogue qui concerne vraisemblablement le remaniement ministériel, les nouveaux secrétaires d'Etat devant prochainement être annoncés. Une source a confirmé à L'Obs que le Gabriel évoqué sur la note était bien Gabriel Attal, 31 ans, qui vient de succéder à Sibeth Ndiaye au poste de porte-parole du gouvernement.

La suite du message sur la feuille du Premier ministre est beaucoup moins lisible. «Il voulait s'occuper de la vie associative», peut-on déchiffrer sur la note, qui indique aussi que ce «Gabriel» aurait aimé être «délégué du MEN», soit «ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale», Jean-Michel Blanquer. «Il est difficile d'avoir 40 ministres et secrétaires d’Etat, et une mission à détacher pour le PP [porte-parole]», conclut le message.

Avant d'être nommé au porte-parolat, Gabriel Attal travaillait auprès de Jean-Michel Blanquer, en tant que secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education, en charge de la Jeunesse. Il s'était notamment occupé de la mise en place du Service national universel (SNU).