Bretagne : 49 verbalisations sur une plage paradisiaque interdite d'accès

Elle n'a rien à envier aux petites criques de la péninsule méditerranéenne. Sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère (Bretagne), la plage paradisiaque de l'Ile Vierge est victime de son succès. La mairie a pris un arrêté pour interdire son accès par mesure de sécurité.

Au cours d'une opération de contrôle de la police municipale, en collaboration avec la gendarmerie et les gardes du littoral, 49 personnes ont été verbalisées ce mercredi 22 juillet. Elles ont du s'acquitter d'une amende de 135 euros.

«La mairie rappelle que l'interdiction à l'île Vierge est liée d'une part au risque sanitaire actuel et à l'impossibilité de maintenir la distanciation sociale sur le site, et d'autre part au risque sécuritaire», peut-on lire dans un message Facebook, posté ce jeudi. L'accès au site sauvage est dangereux par la falaise et les touristes s'exposent à des chutes de pierres. Il est interdit de s'y rendre, par la terre comme par la mer.

Recommandée par de nombreux guides touristiques, et classée parmi les plus belles plages de Bretagne et de France, la plage de l'Ile Vierge continue à attirer de nombreux visiteurs.

La semaine d'avant, 200 personnes avaient déjà été verbalisées.