Coronavirus : l'inquiétant appel d'un DJ après une soirée sur une péniche à Paris

DJ Whyne, présent lors d'une soirée appelée «Be Fresh» organisée sur la péniche Louisiane Belle à Paris dimanche soir, a annoncé sur son compte Twitter souffrir des symptômes du coronavirus.

«Bonjour, ça circule déjà mais il n'y a aucun mystère sur le sujet car il ne devrait pas être tabou. J'ai les symptômes de la Covid 19 et j'ai été en contact avec des personnes testées positives il y a peu. Le test PCR sera fait. Cependant ayant mixé samedi et dimanche dernier, j'incite toutes les personnes ayant eu un contact avec moi, à surveiller leur état de santé», précise-t-il dans deux tweets. Avant d'indiquer, alarmiste : «Je vois qu'apparemment je ne suis pas le seul. Ça va tres vite.»

«Entre les Caraïbes et la World Music le rendez-vous sera incontournable on vous le garantit !», promettaient les organisateurs de l'évènement qui s'est déroulé entre 19h et 2h, dans la nuit de dimanche à lundi. Au total, 4 DJ devaient mixer ce jour-là.

