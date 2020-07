Paris : entendu dans l'affaire Matzneff, l'adjoint à la Culture d'Anne Hidalgo démissionne

Entendu en mars comme témoin dans le cadre de l'affaire Matzneff, Christophe Girard a démissionné ce jeudi 23 juillet de ses fonctions d'adjoint à la Culture d'Anne Hidalgo, dénonçant un «climat délétère général».

Une décision qu'il a prise alors qu'une manifestation féministe avait eu lieu le jour même devant la mairie de Paris. «Pedoland», «la honte», «démission», «ville du déni» ou encore «Anne, t'es sérieuse ?» pouvait-on lire sur les banderoles apportées ce jour-là par des dizaines d'élus écologistes et féministes venus réclamer la démission de Christophe Girard.

Celui qui fut l'adjoint à la Culture de Bertrand Delanoë, puis d'Anne Hidalgo, a ensuite expliqué son choix dans un communiqué relayé sur Twitter. «J'ai 64 ans, une vie de famille épanouie et de nombreux engagements culturels, politiques et associatifs et n'ai nullement envie de pourrir ma vie plus longtemps et de m'emmerder à me justifier en permanence pour quelque chose qui n'existe pas», a-t-il fait savoir, soulignant que le Droit et le Code pénal étaient ici «piétinés».

Anne Hidalgo a, quant à elle, fait part de son «écœurement», affichant son soutien à celui qu'elle considère comme son «ami» et qu'elle venait tout juste de reconduire au poste d'adjoint à la Culture. «Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons ? Tout mon soutien à mon ami Christophe Girard», a-t-elle écrit.

Je suis écœurée. Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons ? Tout mon soutien à mon ami Christophe Girard. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 23, 2020

Soutien de la classe politique parisienne

Une déclaration officielle suivie de dizaines d'autres sur Twitter. De nombreux adjoints parisiens et autres personnalités publiques lui ont ensuite apporté leur soutien, saluant la décision «digne et courageuse» de cet élu de terrain connu pour ses engagements associatifs auprès de Greenpeace, mais également de SOS Homophobie.

Qui peut croire que de la justice pourrait naître d'un "procès" aussi expéditif, qui ne s'embarrasse ni d'instruire ni de droits de la défense? Respect et amitiés à @cgirard, infatigable combattant de l'égalité. https://t.co/kJPeHzHa8X — FrançoisDagnaud (@FrancoisDagnaud) July 24, 2020

Toute mon affection à @cgirard qui a pris une décision qui l'honore. La #culture à #Paris lui doit tant comme l'égalité des droits qui a pu progresser grâce à son engagement très tôt en faveur du #MariagePourTous. https://t.co/9XggEAeanO — Patrick BLOCHE (@pbloche) July 23, 2020

Je ressens le même écœurement face à un tel déni de nos règles de droit qui conduit un homme à démissionner face à un harcèlement devenu insupportable. Tout mon soutien à @cgirard dans cette période d’une violence inouïe. https://t.co/L7jZZ7dSES — Dominique Versini (@dversini) July 23, 2020

Il a incarné la culture à paris pendant des décennies avec talent, modernité et passion. Ton départ cher @cgirard est une immense perte pour tous ceux, qui comme moi, aiment la Culture ! @Anne_Hidalgo https://t.co/QlSDbUPDKh — Arnaud Ngatcha (@ANgatcha9) July 23, 2020

Abasourdi par la manière et très triste de cette décision, cher @cgirard. C'est mal te connaître et piètrement te juger, toi le Citoyen du Monde et de la Culture. Abraço forte! @Anne_Hidalgo https://t.co/DG1ss2ERlR — Hermano Sanches Ruivo (@hermanosanches) July 23, 2020

Je salue la décision courageuse et digne de @cgirard mais je m’attriste de la régression de la règle de droit qu’elle emporte. https://t.co/UtMGn9SaPK — Patrick Klugman (@PKlugman) July 23, 2020