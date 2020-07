Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 25-26 juillet ?

La circulation s'annonce de nouveau très difficile ce week-end du 25-26 juillet, selon Bison Futé, qui a classé rouge l'ensemble du territoire dans le sens des départs ce samedi.

Vendredi 24 juillet

Dans le sens des départs, la journée de ce vendredi est classée orange sur l'ensemble du territoire. «Les départs seront nombreux dès la fin de la matinée, principalement en direction des façades atlantique et méditerranéenne», prévient Bison Futé, qui conseille de quitter l'Ile-de-France avant midi.

Des difficultés notables sont attendues sur l'A10 entre Orléans et Tours de 14h à 20h, sur l'A6 entre Beaune et Lyon, de 11h à 17h, sur l'A7 entre Lyon et Marseille, de 14h à 20h, sur l'A9 entre Orange et Narbonne, de 12h à 20h. En outre, «l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 13h et de 19h à 23h et très dense entre 13h et 19h (attente supérieure à 1h)», relève l'organisme.

Dans le sens des retours, la France est coupée en deux avec une moitié nord classée verte et une moitié sud classée orange.

Samedi 25 juillet

Classée rouge sur l'ensemble du pays, la journée de samedi sera particulièrement compliquée. Les premiers bouchons commenceront à se former dès 6h du matin «et les difficultés devraient persister jusqu'en début de soirée». En conséquence, Bison Futé recommande d'éviter de prendre la route cette journée, quand cela est possible, et de privilégier un départ le dimanche.

Dans le détail, il est conseillé d'éviter l’A13 entre Paris et Rouen, de 11h à 13h, l’autoroute A11 entre Le Mans et Nantes, de 9h à 15h, l'A10 entre Orléans et Tours de 10h à 12h et entre Poitiers et Bordeaux, de 8h à 16h, l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 9h à 12h, l'A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 18h, l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 17h, et l'A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 11h à 13h. Comme la veille, la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc sera également très dense, notamment entre 10h et 13h.

Dans le sens des retours, des difficultés sont à prévoir sur l'A7 entre Marseille et Orange, l'A8 à hauteur d'Aix-en-Provence et l'A9 entre l'Espagne et Orange.

Dimanche 26 juillet

La cirulation sera nettement plus agréable pour la journée de dimanche, classée verte dans les deux sens.