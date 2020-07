Ibrahim Maalouf : relaxé en appel, le trompettiste sort de son silence sur les réseaux sociaux

Accusé d'avoir agressé sexuellement une collégienne de 14 ans en 2013, Ibrahim Maalouf a été relaxé le 8 juillet dernier. À travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le trompettiste franco-libanais est revenu sur cette affaire pour la première fois depuis sa relaxe.

«Mon premier réflexe au moment où le jugement définitif est tombé a été de ne pas réagir pour ne pas raviver les émotions, mais mon métier nourrit beaucoup de fantasmes et de rumeurs et il est important pour moi de remettre le point sur le i de mon prénom», a-t-il écrit dans un communiqué publié sur Twitter et Facebook, en fin de semaine.

Aujourd'hui, l'artiste regrette que la «couverture médiatique de cette décision de justice a été microscopique à côté de celle subie en 2017 lors de la révélation des accusations mensongères».

Le musicien fait remarquer ainsi qu'aucun journaliste n'était présent lors de l'audience. De même, Ibrahin Maalouf espère que les individus ayant participé au «déchaînement», dont il dit avoir fait l'objet, «sauront se remettre en question», car «les dégâts sont dramatiques».

Pour rappel, une collégienne originaire de Montpellier, qui effectuait un stage de troisième en décembre 2013 au sein de la maison de production du trompettiste, avait déclaré que ce dernier l'avait embrassée une première fois «avec la langue», un soir à la sortie d'un cinéma. Ibrahim Maalouf a affirmé qu'il s'agissait d'un «smack», un simple «bisou» initié par la stagiaire, dont il avait repoussé les avances.

Deux jours plus tard, selon la version de la plaignante, il l'avait à nouveau embrassée, puis «attrapée par le bassin», mimant un acte sexuel, cette fois après un cours de trompette dans son studio d'enregistrement d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Une deuxième séquence qui n'a jamais existé, avait protesté l'artiste.

Ainsi, la justice avait été saisie en 2014 après un signalement des parents de la jeune fille. Cette dernière, qui avait commencé à se scarifier et à avoir des troubles alimentaires, s'était confiée à un médecin. Ibrahim Maalouf avait été placé en garde à vue en janvier 2017.