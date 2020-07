Seine-Maritime : la permanence d'une députée LREM ciblée par le groupe d'extrême droite Génération identitaire

Le groupuscule d'extrême droite Génération identitaire a manifesté, ce samedi 25 juillet, devant la permanence de la députée LREM Sira Sylla à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). A l'aide de slogans xénophobes, ces derniers revendiquait «plus de remigration».

Derrières cette manifestation, ce groupuscule avait pour objectif de dénoncer des prises de position de l'élue sur les transferts d'argent vers l'Afrique effectués par des travailleurs expatriés.

Les manifestants ont allumé des fumigènes et déployé une banderole, tout en scandant : «Aidez les Français, pas les Africains».

En début d'après-midi, la député Sira Sylla a publié sur son compte Twitter une photographie de leur action accompagnée de ce message : «Vous ne m’atteindrez jamais». «Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis trois ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France.»

Vous ne me m’atteindrez jamais. Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis 3 ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France. Plus déterminée que jamais! pic.twitter.com/v76n5zqrB4 — Sira SYLLA (@sirasylla76) July 25, 2020

La députée conclut son message en précisant qu'elle est «plus déterminée que jamais».

Plus tard dans la journée, le Premier ministre Jean Castex a vivement réagi sur Twitter: «Les attaques indignes dont a fait l’objet Sira Sylla appellent une condamnation unanime et sans aucune ambiguïté: je lui ai dit mon soutien et la solidarité de l’ensemble du Gouvernement. Face à la haine, la République doit s’unir et agir.»

Les attaques indignes dont a fait l’objet @SiraSylla76 appellent une condamnation unanime et sans aucune ambiguïté : je lui ai dit mon soutien et la solidarité de l’ensemble du Gouvernement.



Face à la haine, la République doit s’unir et agir. — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 25, 2020

Quant à Gérald Darmanin, il a condamné «avec la plus grande fermeté les comportements ignobles dont a été victime» Sira Sylla. «Je lui apporte tout mon soutien. Le République ne cédera rien face à l'idéologie haineuse de ces groupuscules extrémistes», a réagi le ministre de l'Intérieur dans un tweet.