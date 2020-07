Des pics de chaleur attendus cette semaine en France

Plusieurs pics de chaleur pourraient toucher la France cette semaine.

D'après les prévisions de Météo-France, deux journées seront particulièrement chaudes : ce lundi et vendredi. Toute la France est concernée même si le sud du pays est particulièrement touché. Lors du premier jour de la semaine, les températures pourront monter jusqu'à 40°C dans le sud-ouest. Il fera par exemple 37°C à Toulouse. Il fera également très chaud dans la vallée du Rhône selon Météo-France avec des températures qui seront au-dessus des 35°C.

L'animation des masses d'air met bien en évidence les 2 pics de très fortes chaleurs de cette semaine, liés à la remontée de bouffées d'air d'origine #saharienne. La barre des 40°C sera vraisemblablement atteinte dans le sud de la France vendredi prochain. pic.twitter.com/FVyOoKEH0X — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 26, 2020

Plusieurs structures météorologiques estiment également que la journée de vendredi sera très chaude : l'observatoire français des tornades et orages violents dit «surveiller la journée de vendredi prochain (...) Plus de 36°C généralisés dans le sud et plus de 40 dans le sud-ouest».

La journée de vendredi prochain est à surveiller avec des températures extrêmement élevées suggérées par plusieurs modèles d'ensemble. Plus de 36°C généralisés dans le sud et plus de 40 dans le sud-ouest. A suivre... pic.twitter.com/wuhE5GOqiz — Keraunos (@KeraunosObs) July 25, 2020

La chaîne météo rappelle qu'il y a un an tout juste une période de canicule avait frappé le pays. Le 25 juillet 2019 était recensé comme la journée la plus chaude de l'histoire française à égalité avec le 3 août 2003 soit 29,4°C en moyenne. Le mercure était monté jusqu'à 42 degrès à Paris par exemple.