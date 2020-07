Affaire Matzneff : «Le consentement» de Vanessa Springora adapté au cinéma

Sa sortie en librairie avait déclenché l'affaire Matzneff, car son auteure Vanessa Springora, directrice des éditions Julliard, y révélait les pratiques pédophiles de l'écrivain français. «Le consentement» devrait ainsi être adapté au cinéma, a annoncé le producteur Marc Missionnier par communiqué, ce lundi 27 juillet.

«Le tournage est prévu en 2021», précise-t-il. Le producteur de Moanna Film travaillera sur le film avec Carole Lambert de Windy Production.

Fier de vous annoncer l’adaptation de l’ouvrage de Vanessa Springora « Le Consentement » par Vanessa Filho, produit avec Carole Lambert. pic.twitter.com/2g8lDYYHnz — Marc Missonnier (@marcmissonnier) July 27, 2020

C'est Vanessa Filho, à qui l'on doit «Gueule d'Ange», qui réalisera «ce récit où Vanessa Springora raconte comment elle s'est retrouvée sous l'emprise d'un célèbre écrivain. En 1986, elle avait 13 ans; lui presque 50. Elle explique comment elle a été victime d’une triple prédation: sexuelle, littéraire et psychique», décrit le producteur. Ajoutant qu'«au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d’une époque, et la complaisance d’un milieu aveuglé par le talent et la célébrité».

Sorti le 2 janvier 2020 chez Grasset, le livre a été vendu à plus de 180.000 exemplaires.

Au lendemain de la parution de l’ouvrage, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour «viols sur mineur» de moins de 15 ans visant l’homme de 83 ans.