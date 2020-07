Est-il dangereux de faire cuire sa nourriture au micro-ondes ?

Un mode de cuisson à éviter ? Si le four à micro-ondes est présent dans la majorité des foyers pour cuire, réchauffer, ou décongeler les aliments en un temps record, il fait l’objet de nombreuses craintes quant à ses effets sur la santé.

Tout d’abord, il faut savoir que le four à micro-ondes domestique fonctionne grâce à un petit appareil appelé magnétron, qui transforme l’électricité en ondes électromagnétiques. Lorsqu’un aliment est traversé par ces ondes, les molécules d’eau contenues dans l’aliment s’entrechoquent. Et c’est cette agitation (une forme d’énergie) qui va produire de la chaleur.

des ondes peu nombreuses voire inexistantes

Quand il est en marche, il est possible que l’appareil libère une certaine quantité d’ondes, les mêmes utilisées pour les téléphones portables, et ce sont celles-ci qui sont pointées du doigt car elles pourraient notamment favoriser l’apparition de cancers.

Mais en réalité, elles sont très peu nombreuses, voire inexistantes si le four à micro-ondes est un bon état. En effet, la conception des appareils garantit que les micro-ondes restent contenues à l’intérieur de l’appareil une fois la porte fermée, rappelle dans un document d'information l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Des fuites anormalement élevées peuvent en revanche se produire si l’appareil est endommagé ou sale. Si les joints d’étanchéité des portes sont abîmés ou si des défauts quelconques apparaissent, il vaut mieux arrêter de l’utiliser en attendant de le faire réparer ou d’en acheter un nouveau.

l'ébullition tardive, un risque réel

Il est également important de rappeler que «la nourriture cuite dans un four à micro-ondes ne devient pas ‘radioactive», précise l’OMS, ajoutant que l’énergie des micro-ondes ne reste pas non plus dans le four quand celui-ci est éteint. Elle met toutefois en garde contre un risque bien réel : l’ébullition tardive, qui peut causer de graves brûlures.

En effet, via une cuisson au micro-ondes, l’eau surchauffée peut bouillir soudainement après l’introduction d’un élément étranger dans le plat, comme une cuillère. C’est pourquoi il est recommandé d’attendre quelques secondes avant de boire ou manger un aliment sortant du four à micro-ondes.

quid de la valeur nutritive ?

A noter que les produits cuits dans un four à micro-ondes ont la même valeur nutritive que ceux qui sont cuits dans un four traditionnel. Etant plus rapide, la cuisson au micro-ondes conserve même mieux les qualités nutritionnelles des aliments que les autres méthodes de cuisson, à l'exception de la vitamine B1, présente dans presque tous les aliments d'origine animale et végétale.