Qui est Alice Coffin, au coeur d'une polémique à Paris ?

Méconnu jusqu'alors, son visage est partout depuis une semaine. Alice Coffin, activiste féministe et lesbienne, élue au Conseil de Paris, est au coeur d'une polémique après avoir milité pour la démission de Christophe Girard et pour ses opinions très tranchées sur certains sujets.

Pourquoi est-elle au centre de l'actualité ?

Alice Coffin et Raphaëlle Rémy-Leleu, deux élues écologistes à Paris, ont poussé ces derniers jours pour obtenir le départ de l'adjoint à la Culture d'Anne Hidalgo : Christophe Girard. Elles reprochent à ce dernier d'avoir protégé l'écrivain Gabriel Matzneff pendant des années, alors que celui-ci est désormais accusé de pédophilie. Ancien secrétaire général de la Fondation Yves Saint Laurent, Christophe Girard avait en effet été en contact avec lui. Dans un livre de 1993, La Prunelle de mes yeux, l'écrivain lui rend ainsi hommage : «le collaborateur d'Yves Saint Laurent, ce charmant Christophe Girard que j'ai vu l'autre jour, m'a appelé ce matin pour m'annoncer que leur Fondation (cela mérite une majuscule !) allait désormais prendre en charge ma note d'hôtel».

De son côté, Christophe Girard assure ne pas avoir été au courant des agissements de Gabriel Matzneff, et qu'il ne cherchait pas à le protéger mais qu'il effectuait simplement son travail, comme il le faisait avec d'autres artistes à cette période. Ce lien entre les deux hommes a donc entraîné la démission de l'adjoint à la Culture, ce qu'Alice Coffin a vécu comme un «moment très important pour le combat féministe».

D'où vient-elle ?

À 42 ans, cette nouvelle élue originaire de Paris a eu une première carrière dans le journalisme. Elle est d'ailleurs enseignante en écriture journalistique à l'Institut catholique de Paris. À côté de cela, elle milite pour les droits LGBT. Comme le rappelle le Parisien, elle a cofondé l'Association des journalistes LGBT, et a étudié aux Etats-Unis le «traitement des questions LGBT dans les médias» grâce à une bourse. Sur ce sujet, un livre doit sortir aux éditions Grasset dans quelques semaines.

Dans le quotidien régional, elle explique s'être lancé en politique à la demande de David Belliard (ancien candidat EELV à la mairie de Paris, qui a rejoint Anne Hidalgo). «Je ne vais pas renoncer à mon combat parce que j'ai endossé une écharpe tricolore. Il n'y a pas de frontière pour moi entre le militantisme et la politique», assure-t-elle cependant.

Des attaques très violentees

Après ses attaques répétées contre Christophe Girard, Alice Coffin a fait face à des réactions très violentes. Une séquence tirée d'une interview sur le plateau de RT a ainsi été largement partagée sur les réseaux sociaux. Elle y expliquait ne pas avoir de mari pour «ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée». À la suite de cela, elle a dénoncé un harcèlement, qui lui vaut d'ailleurs d'être sous protection policière.

Après la démission de Christophe Girard, le divorce est clair entre le camp d'Anne Hidalgo et Alice Coffin. L'ancienne journaliste devenue adjointe Audrey Pulvar estime qu'elle a «dépassé les bornes», quand des proches de la maire assurent au JDD qu'elle représente une «hystérie militante». Aujourd'hui, elle et Raphaëlle Rémy-Leleu ne font plus partie de la majorité malgré l'accord entre Anne Hidalgo et EELV. De quoi lui laisser le champ libre pour de nouvelles actions futures ?