Val-d'Oise : 3 personnes grièvement brûlées en tentant de supprimer un nid de guêpes

Trois individus ont été grièvement brûlés, ce dimanche 26 juillet, en tentant de détruire un nid de guêpes avec de l'alcool. Les faits se sont produits vers 15h30 à Soisy-sous-Montmorency dans le Val d'Oise.

Afin de détruire le nid de guêpes présent dans la propriété, ces deux hommes - père et fils - de 57 et 36 ans et une femme de 46 ans ont eu l’idée d’imbiber celui-ci d’alcool à brûler.

Selon les pompiers rapidement dépêchés sur place, c'est le bidon d'alcool qui a explosé dans la manoeuvre.

Selon France Bleu Paris, ces trois personnes ont été héliportées à l'hôpital et se trouvent dans un état d'urgence absolue. Deux d'entre eux sont brûlées à 70% et 80%. La troisième est brûlée au visage, aux mains et aux jambes.