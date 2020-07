PlusDe70kgEtSereine : des femmes rondes affichent fièrement leur silhouette sur Twitter

Lancé l’année dernière pour lutter contre la grossophobie, le hashtag #PlusDe70kgEtSereine refait surface sur Twitter, où il s’est retrouvé en tête des tendances ce lundi 27 juillet. Des milliers de femmes ont posté des photos sur lesquelles elles affichent fièrement leurs formes.

Ce mot-dièse a été créé en 2019 par la bloggeuse Elawan, à la suite de la publication d’un tweet désobligeant. «Comment vous pouvez peser plus de 70 kilos et être sereine ?», avait écrit l’internaute. «J’ai répondu spontanément à son post avec une photo de moi en tenue traditionnelle et tout sourire en disant: ‘Ben comme ça!’», a raconté auprès du Huffigton Post la jeune femme de 30 ans.

Alors que les bikinis sont de retour en cette période estivale et que dans notre société actuelle, la minceur est encore trop souvent perçue comme un idéal de beauté, plusieurs femmes fortes ont ainsi décidé de partager des photos d’elles avec ce hashtag pour montrer que l’on peut être belle et séduisante avec des rondeurs, «que le poids n’est qu’un chiffre», et ne doit pas être un obstacle dans la vie, même s’il n’est pas toujours facile d’arriver à s’accepter tel que l’on est.

#PlusDe70kgEtSereine



et on oublie pas que le poids n’est qu’un chiffre pic.twitter.com/zjFrMB5lt2 — (@loren_knd) July 27, 2020

«Chaque jour est un combat pour m’accepter comme je suis mais un jour j’y arriverai», a écrit une internaute. «Mdr malheureusement pas encore totalement sereine mais vazy on est sur la voie de l’acceptation hein», a tweeté une autre.

mdr malheureusement pas encore totalement sereine mais vazy on est sur la voie de l’acceptation hein #PlusDe70kgEtSereine pic.twitter.com/LUZBsKsFv8 — anaïs (@nxmesys) July 27, 2020

#PlusDe70kgEtSereine chaque jour est un combat pour m'accepter comme je suis mais un jour j'y arriverai pic.twitter.com/GXelQGmH9B — ɯəɿɔ (@clxmlox) July 27, 2020

D’autres en ont profité pour répondre à leurs détracteurs, à l’image de cette jeune femme à qui on a dit qu'avec son poids, elle ne trouverait jamais l’amour. «Je suis en couple depuis plus de six ans, donc tout le monde peut trouver l’amour (ronde, mince, petite ou grande)», a-t-elle tweeté.

#PlusDe70kgEtSereine un vrai corps pic.twitter.com/zH7yolEsff — Marwa la reine du carreaux (@theywereroomate) July 27, 2020

#PlusDe70kgEtSereine



Venez pas faire les médecins du dimanche sous ce tweet svp pic.twitter.com/y7TeBpz6pv — Charlotte (@chachoumolle) July 27, 2020

J’ai jamais fais de challenge mais là je me permets #PlusDe70kgEtSereine pic.twitter.com/mTqE8quJyf — Celia (@Celiaodn) July 27, 2020

Ce mardi, le hashtag #PlusDe100kgEtSereine est également venu se hisser parmi les sujets les plus discutés sur Twitter.