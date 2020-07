Canicule : 6 départements en vigilance orange, des pointes à 42°C dès demain

Chaud devant ! Le temps, demain, sera marqué par un pic de chaleur très intense. 6 départements sont en vigilance orange pour canicule, Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74).

Les températures seront élevées la nuit prochaine en vallée du Rhône et sur l'agglomération lyonnaise, généralement supérieures à 20-22°C. Demain jeudi, les températures sont en hausse avec des températures attendues l'après-midi de 34°C à 38°C en général, localement 39°C.

Au fil de la matinée, demain, le mercure s’envolera pour atteindre les 41°C sous abri en fin d’après-midi à Bordeaux et Mont-de-Marsan. Localement, des pointes à 42°C seront possibles, des valeurs situées alors au niveau des records de chaleur absolus pour ces secteurs datant d’un certain mois d’août 2003...

Ailleurs, les maximales s’établiront à des niveaux très élevés également avec 40°C à Biarritz, Dax et Montauban, 38 à Lyon et Toulouse, 37 à Tarbes, Limoges et Grenoble, 35 à Nantes et Besançon, 33 à Paris, Rennes et Strasbourg et entre 25 et 30°C en bord de Manche.

La nuit suivante sera chaude, voire plus chaude que la précédente. Cet épisode de fortes chaleurs s'accentuera encore vendredi, avec des températures maximales prévues localement supérieures à 40°C, proche des records atteints en juillet 2019. Les températures devraient rester très élevées en journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche,avant une amorce de rafraîchissement en journée de dimanche.

Ailleurs la journée s'annonce également bien ensoleillée et très chaude.

En montagne au sud, le temps devient orageux à partir de la mi-journée. Sur le Massif central et les Alpes, dans l'après-midi des orages parfois forts se déclenchent avec risque de grêle et de bonne rafales de vent. Le risque est moindre sur les Pyrénées et la montagne corse, mais des ondées ne sont pas exclues.

Sur le reste du pays le ciel est le plus souvent bleu azur, avec très rapidement de fortes chaleurs.

Un vent de nord-est faible à modéré se lève sur le littoral de la Manche l'après-midi, ainsi qu'un léger vent d'Autan en Occitanie.

Les températures minimales vont de 9 à 15 degrés sur la moitié nord, 15 à 23 au sud. Les maximales, en hausse, vont de 24 à 30 degrés sur les départements bordant la Manche, 30 à 36 degrés sur le reste de la moitié nord, en Corse et au bord de la Méditerranée, et 34 à 40 degrés des Alpes au Sud-Ouest.