L’élevage intensif, un «holocauste» : après la polémique, un député de la majorité s'explique

Pris à partie avoir affirmé que l’élevage intensif est un «holocauste quotidien», le député Jean-Charles Larsonneur (Agir ensemble, rattaché à la majorité LREM) a dû jouer à l’équilibriste pour tenter d’éteindre la polémique sans avoir à s’excuser.

Il avait tenu ces propos dans un message partagé sur Facebook, en s’en prenant frontalement à l’élevage intensif, qualifié également de «pratique cruelle d’un autre âge» («en particulier en Bretagne») et en relayant le référendum pour les animaux. Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, avait alors réagi en condamnant «ces propos imbéciles» et apporté son soutien aux agriculteurs.

De son côté, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) s’était indignée de «la comparaison sans réserve entre pratiques agricoles et crimes nazis», demandant à ce que les propos soient retirés.

des explications, pas d'excuses

Dans une tribune relayée par Le Télégramme, le député du Finistère revient sur ses paroles : «je ne suis pas révisionniste, je ne cherche pas à banaliser le mal. Je n’installe pas non plus une relation d’égalité ou d’identité entre l’horreur absolue qu’est la Shoah, et l’élevage intensif de porcs ou de volailles».

Il a néanmoins tenu à rappeler qu’il assumait complètement sa remise en cause des «logiques industrielles d’exploitation de nos frères et sœurs les animaux».

«J’ai souhaité interroger nos consciences, jamais stigmatiser ou faire injure à quiconque, et certainement pas aux paysans que je respecte infiniment», poursuit-il. «Le remplacer par hécatombe (le terme «holocauste», ndlr), par exemple, comme me l’ont suggéré plusieurs concitoyens, me va très bien si cela permet de revenir au fond du sujet. Car enfin, quel est l’enjeu ? Le sort de centaines de millions d’animaux, et la nécessaire transformation nécessaire d’un modèle délétère pour le climat, la biodiversité et la santé de nos concitoyens».