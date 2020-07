Paris : le nouveau flagship Nike ouvre sur les Champs-Elysées

Le célèbre équipementier américain Nike s'apprête à ouvrir son plus grand magasin français, ce jeudi 30 juillet, sur la célèbre avenue des Champs-Elysées, à Paris.

Après New York et Shangaï, la célèbre marque à la virgule s'offre une adresse de choix à Paris – au 79, avenue des Champs-Elysées – pour ouvrir sa troisième «maison de l'innovation» mondiale, baptisée la «Nike Paris, House of Innovation 002».

Dispatché sur 4 étages, ce tout nouveau flagship de 2.400 mètres carrés a été imaginé pour proposer une expérience client «immersive et digitale», en plus de présenter ses toutes dernières collections. A titre d'exemple, le magasin sera doté du «plus large assortiment de sneakers en Europe».

Un ambitieux projet

Et le concept de Nike se décline ici en 4 axes : «connecter les consommateurs dans le monde entier à une même communauté de sportifs», «servir les femmes avec les produits et services les plus innovants», «offrir plus d’occasions pour les enfants d’être actifs» et «penser une expérience consommateur la plus fluide possible».

«En entrant dans la House of Innovation, les consommateurs feront l’expérience de notre concept retail le plus immersif [...] entièrement personnalisé, les reliant au monde de Nike grâce à leur relation avec notre marque, à travers notre portfolio digital», explique ainsi Heidi O’Neill, la directrice de la partie commerciale de Nike.

Dès l'entrée, l'ambitieux projet de la marque s'affiche d'ailleurs en grand : «Nike existe autour d'une idée simple : permettre aux athlètes d'atteindre leurs objectifs en leur offrant le meilleur. Cette mission nous aide à penser de nouvelles technologies [...]. Elle redéfinit le jeu et façonne des légendes. C'est pour cela que chaque jour, nous créons et imaginons le futur du sport».

Des espaces dédiés

Pour cela, ce flagship Nike se présente comme le magasin du futur, où il est possible d'acheter sur place, mais également sur internet sur les différentes applications du groupe, via des bornes digitales. Sur ces dernières, les clients pourront avoir accès à «des avantages exclusifs».

Par ailleurs, les femmes sont mises à l'honneur dans le magasin, avec un service dédié appelé «Bra Fit». Le principe ? Trouver le soutien-gorge parfaitement ajusté, grâce à l'étude avancée des formes du corps et plus particulièrement de la poitrine, afin de recevoir une recommandation d'ajustement, pour tout soutien-gorge Nike.

Enfin, un espace du magasin – appelé «Kids Pod» – sera entièrement dédié aux enfants, leur offrant l'accès à des jeux interactifs et à une station d'essai, mais surtout en leur proposant «le plus grand assortiment de produits pour enfants de France».

Censé ouvrir au printemps, le tout nouveau flagship parisien Nike sera finalement ouvert tous les jours à partir du jeudi 30 juillet, de 10h à 20h.