Un ancien pilote de Formule 1 détruit sa McLaren d’un million d’euros

Un ancien pilote de Formule 1 a perdu le contrôle de sa McLaren Senna LM sur une route de la commune d’Eze, tout près de Monaco, pour venir s’encastrer contre un muret de protection.

Adrian Sutil, a qui appartient la voiture, n’est pas un débutant derrière un volant. Avec Spyker, Force India puis Sauber, il a pris part à 128 grands prix de Formule 1, marquant au total 124 points en sept saisons (il a quitté le paddock en 2014).

Son erreur de pilotage coûte cher, puisque la valeur de son bolide, qui n’a été commercialisé qu’à une vingtaine d’exemplaires dans le monde, tourne autour du million d’euros. L’état de santé du pilote allemand n’a pas été communiqué. Les images laissent espérer qu’il se porte bien.

