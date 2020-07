Canicule à Paris : les parcs et jardins ouverts la nuit pour se rafraîchir

Se maintenir au frais pendant la canicule, c'est possible dans l'un des 13 parcs et jardins de la ville qui resteront ouverts toute la nuit, sept jours sur sept, pendant tout l'été.

Jusqu'au samedi 29 août au matin, treize parcs et jardins municipaux – ouverts à tous – seront accessibles, afin, selon la municipalité parisienne, d'«adapter les horaires des espaces verts aux usages des Parisiens, notamment pour ceux qui ne partent pas en vacances».

Dix parcs et jardins ouverts tous les jours

Parmi eux, dix sont ouverts 24h/24 : le square Louis-XIII (4e), le jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et celui du Cavelier de la Salle (6e), le square Boucicaut (7e), le square Emile Cohl (12e), le square Georges Méliès (12e), le jardin Federica Montseny (13e), le parc Montsouris (14e), le parc Sainte-Périne (16e) et le square Louise Michel (18e).

Trois exceptions concernent le jardin Villemin (10e), seulement ouvert la nuit les vendredi et samedi, le square Louise Michel (18e), seulement ouvert les vendredi et samedi, ainsi que les Buttes Chaumont (19e), seulement ouvert les vendredi, samedi et dimanche, fermé les autres jours entre 22h30 et 7h pour l'arrosage intensif des pelouses.

Cinq autres ouverts en renfort

Cinq autres parcs et jardins de la ville seront ouverts «en renfort» en cas de canicule. C'est le cas du parc Monceau (8e), du square Marcel Pagnol (8e), du square Montholon (9e), du square Ferdinand Brunot (14e) et du parc Georges Brassens (15e).

Un moyen indispensable, selon la municipalité, de «renforcer, en cas de canicule, l'accès aux îlots de fraîcheur que représentent ces pars et jardins». A noter qu'un «dispositif de surveillance spécifique» a été mis en place la nuit pour assurer la sécurité des Parisiens.