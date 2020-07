La maire de Strasbourg abroge un arrêté anti-mendicité

La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, a abrogé jeudi 30 juillet un arrêté anti-mendicité agressive pris par le maire précédent.

«Dans une ville où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est la pauvreté qu'il faut combattre et non les pauvres», s'est exprimé Jeanne Barseghian (EELV) sur Facebook. Selon elle, cet arrêté «portait atteinte à la dignité des personnes et réduisait le droit et la jouissance des usages de la ville».

Comme je m’y étais engagée lors de la campagne électorale, j'ai abrogé aujourd'hui l’arrêté anti-mendicité, en présence... Publiée par Jeanne Barseghian sur Jeudi 30 juillet 2020

Plutôt que de sanctionner la mendicité, Jeanne Barseghian «souhaite promouvoir une prise en charge pluridisciplinaire en renforçant les moyens de l’équipe mobile de rue et en associant la prévention, la médiation, l’accompagnement social, médical, psychologique, le traitement des addictions, la recherche d’un logement et l’insertion sociale.»

«Une faute politique»

Le précédent maire, Roland Ries, avait pris cette arrêté en avril 2019 pour qu'il s'applique dans trois secteurs du centre historique. Il avait pour but d'interdire de 10h à 20h, l'occupation prolongée des voies publiques, qu'elle soit accompagnée ou non de sollicitation des passants, lorsqu'elle était de nature à entraver la libre circulation ou à porter atteinte à la tranquillité publique.

A l'époque, Jeanne Barseghian, alors conseillère municipale, avait dénoncé «une faute politique» et s'était engagée à faire retirer cet arrêté si elle était élue.