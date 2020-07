Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 1er et 2 août ?

C'est le week-end de tous les dangers. Entre le retour des «juillettistes» et le départ des «aoûtiens», il va y avoir énormément de monde, samedi 1er et dimanche 2 août, sur les routes de France.

Et si Bison Futé voit noir samedi dans le sens des départs, c'est dès ce vendredi que les hostilités vont commencer.

Vendredi rouge dans le sens des départs

A la veille du grand chassé-croisé de l'été, la journée du vendredi 31 juillet est en effet classée rouge partout sur le territoire dans le sens des départs, prévient le Centre national d'information routière.

Dans ces conditions, Bison Futé recommande aux automobilistes de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 7 h ou entre 10 h et 14 h.

D'une façon générale, il est même conseillé d'éviter de quitter ou de regagner les grandes métropoles entre 14 h et 20 h.

[Capture d'écran / Bison Futé]

Ceci sera particulièrement vrai sur l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon (à éviter entre 10 h et 19 h), sur l’autoroute A7 entre Lyon et Salon-de-Provence (à éviter de 10 h à 20 h), mais aussi sur l’autoroute A9 entre Nîmes et Narbonne (déconseillée entre 9 h et 21 h), ou encore l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux (entre 6 h et 20 h).

Dans le sens des retours, la situation ne sera guère plus reluisante puisque la journée est classée en orange, là encore partout en France. Il est notamment demandé aux conducteurs de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 14 h ou après 20 h.

Le premier samedi noir de l'été

C'est la journée où l'expression «noir de monde» devrait prendre tout son sens sur les routes.

Samedi, Bison Futé voit en effet noir partout en France dans le sens des départs. Les automobilistes devront s'armer d'une grande patience d'autant plus que les températures continueront d'être très élevées. Dans l'après-midi, le mercure devrait ainsi varier entre 24°C au nord et jusqu'à 30°C dans le sud.

Le conseil principal consistera à éviter les grandes métropoles dès 6 h samedi matin et jusqu'à 20 h le soir. Il sera également conseillé de quitter ou traverser l'Ile de France avant 6 h.

[Capture d'écran / Bison Futé]

Plus largement et sans surprise, ce sont surtout les routes en direction du littoral qui devraient être davantage encore prises d'assaut. Même scénario en Rhône-Alpes ou en direction de l'Italie

A proximité et à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, le trafic sera ainsi surchargé sur la N205 de 5 h à 9 h et de 16 h à 20 h. Dans ces horaires, Bison Futé prévoit une attente supérieure à trente minutes. Ce sera même très dense entre 9 h et 16 h avec une attente supérieure à une heure.

Dans le sens des retours, il y'aura également beaucoup de monde et la journée est classé orange.

Dans ce contexte, Bison Futé conseille de quitter ou de regagner les grandes métropoles avant 9 h ou après 18 h. En Ile-de-France, il est même conseillé de rentrer ou de traverser la région capitale avant 13 h.

Dimanche 2 août : de l'orange et du rouge dans le sens des départs

La journée de dimanche signera un relatif retour à la normale, mais de façon très progressive et éparse. A telle enseigne que Bison Futé classe la journée en orange et en rouge dans le sens des départs, alors qu'il n'y aura pas de difficulté particulière dans le sens des retours, la journée étant classée verte partout sur le territoire.

Là encore c'est la région capitale qui constituera le point névralgique de la circulation hexagonale. Dimanche, pour les automobilistes qui doivent quitter ou traverser l'Ile-de-France, le Centre national d'information routière recommande de partir tôt le matin, si possible avant 8 h. De même, mieux vaudra éviter les grandes métropoles entre 10 h et 20 h.

Bon à savoir pour ce week-end noir : Bison Futé propose depuis l'été 2016 un service de prévisions sur smartphone. L'application est directement téléchargeable sur les plates-formes Android et Apple. Il s'agit d'une application entièrement gratuite qui comprend notamment une visualisation en direct de l'état du trafic ainsi que les toutes dernières prévisions détaillées.