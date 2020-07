Canicule : des records absolus de température minimale élevée en Bretagne

La canicule a également touché Rennes et Dinard, qui ont connu leurs nuits les plus chaudes pour un mois de juillet, depuis que les températures sont relevées (respectivement en 1945 et 1950).

À Rennes, la température relevée à 9 h ce matin était de 22,2 °C. Le 1er juillet 2016, 22 °C avaient été enregistrés. Cette température a donc été dépassée.

Records absolus de T°C MINIMALE élevée :





22.2°C, Rennes (35), battant les 22.0°C 01/07/2016 (mesures depuis 1945)



21.7°C, Dinard (35), battant les 20.7°C 19/07/2016 (mesures depuis 1950)



20.3°C, Saint-Cast-le-Guildo (22), battant les 19.8°C 01/07/68 (mesures depuis 1951) https://t.co/ZZUdybdQZ0 — Météo-France (@meteofrance) July 31, 2020

A Dinard, 21,7 °C ont été relevés ce matin à la même heure, soit un degré de plus que le précédent record établi le 19 juillet 2017.