Est-il dangereux de boire trop d’eau ?

Si l’eau est un allié essentiel pour le bon fonctionnement de son corps, d’autant plus lorsque surviennent les vagues estivales de grosses chaleurs, sa surconsommation peut néanmoins s’avérer dangereuse.

Attention cependant, ce danger n’existe que lorsqu’une personne boit énormément, de l’ordre de 10 litres par jour (selon le Collègue universitaire des enseignants de néphrologie).

Inutile donc de s’inquiéter si l’on consomme plus que la recommandation de 1,5 litre. D’autant qu’en fonction de son activité physique et de la température, cette consommation augmente logiquement. Il n’est donc pas rare, pour certains, de doubler cette consommation et de s’approcher des 3 litres d’eau quotidien. Sans aucun problème pour leur santé.

La potomanie

Pour autant, certains personnes souffrent d’une maladie appelée potomanie, qui consiste en une envie irrépressible de boire tout liquide à proximité, principalement de l’eau. Pour elles, les 10 litres consommés quotidiennement sont une réalité.

Le problème rencontré alors est l’impossibilité pour les reins d’éliminer ce surplus d’eau. Avec pour conséquence, une «dilution» du sang, ce qui entraine principalement une baisse de concentration en sodium (appelé hyponatrémie).

Cette perte de sodium est responsable d’un transfert du trop plein d’eau sanguin vers l’intérieur des cellules et notamment celles du cerveau (car dans le corps, les contenus du sang et des cellules des organes s’équilibrent constamment). Celles-ci vont alors «gonfler» : on parle d’hyperhydratation intracellulaire.

Divers symptômes peuvent alors apparaitre : nausées, vomissements, confusion, épilepsie, et, dans les cas les plus extrêmes, un coma.