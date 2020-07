Ile-de-France : 570 policiers mobilisés pour le grand chassé-croisé de l'été

Environ 570 policiers vont être mobilisés ce week-end sur les routes franciliennes, à l'occasion du grand week-end de chassé-croisé des vacances, a annoncé la préfecture de police de Paris, ce vendredi 31 juillet.

Ces agents de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) seront déployés sur 119 points de contrôle dans l’ensemble de l’agglomération parisienne. Sur le terrain, ils seront chargés de «sécuriser» les points de passage habituellement les plus encombres, ainsi que les grands routiers et autoroutiers privilégiés par les vacanciers.

Les policiers auront alors pour objectif, selon la préfecture, de repérer et de sanctionner tous les comportements dangereux (alcoolémie, stupéfiants, excès de vitesse, franchissement de feux rouges, non port des gants pour les deux-roues motorisés...), ainsi que les défauts d'équipement (pneumatiques, optiques, contrôle technique...).

Le week-end dernier déjà, 1.558 véhicules avaient ainsi été contrôlés lors du premier grand week-end-de chassé-croisé du 24 juillet au 26 juillet, a assuré la préfecture de police de Paris qui a détaillé les opérations.

Au total, 61 délits avaient alors été constatés (défaut de permis, d’assurance, conduite sous l’emprise de stupéfiants…) et 397 contraventions avaient été dressées (excès de vitesse, non présentations de pièces administratives, utilisation de téléphone au volant…).