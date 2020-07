Scandale au Tour de France des pigeons après la mort de 11 volatiles

Le quotidien britannique The Guardian se fait l'écho, ce vendredi 31 juillet, d'une affaire des plus surprenantes secouant le petit monde de la colombophilie. Dans le cadre du concours de Barcelone, l'un des plus prestigieux du milieu, le club des internationaux français, déclinaison à l'internationale du Tour de France des pigeons, a vu onze de ses volatiles assassinés.

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet, juste avant la compétition, les onze oiseaux français ont ainsi été retrouvés morts les uns après les autres, empoisonnés.

Le club tricolore a également déploré sept autres pigeons gravement malades, ce qui l'a poussé à se retirer précipitamment du concours, en invoquant des préoccupations concernant la sécurité et «l'équité», comme on peut notamment le lire sur le communiqué émis sur son site.

Interrogé par le Guardian, le président du club des colombophiles français a assuré que des concurrents s’étaient réjouis de ce massacre. Pour Philippe Odent, ce sont des actes odieux perpétrés par des «vautours» et des «parasites».

«Leurs paroles me sont indifférentes et ce serait leur faire trop d’honneur de les commenter, mais je pense qu'heureusement beaucoup de gens savent à présent le genre de sinistres personnages qu’ils sont», a-t-il ajouté.

