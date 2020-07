Un Lillois abandonne sa femme sur une aire d’autoroute et rentre chez lui

Une dispute dont ils se souviendront. En route ce jeudi 30 juillet vers le sud de la France pour passer leurs vacances, un conflit éclate entre un homme et sa femme, originaires de Lille. Le mari décide alors de laisser sa conjointe sur une aire de repos dans le Vaucluse, et de rebrousser chemin.

En colère, le mari, qui conduisait la voiture, décide de s’arrêter sur l’aire de repos de Mornas-les-Adrets, entre Bollène et Orange dans le Vaucluse, raconte le Dauphiné Libéré. Il demande alors à sa femme de descendre du véhicule, puis repart illico en direction de Lille, laissant sa femme seule sur l’aire d’autoroute.

Seule sous la canicule, et ne réussissant pas à joindre son mari qui ne répondait plus au téléphone, l’épouse a été prise en charge par les gendarmes autoroutiers d’Orange, selon les informations de La Voix du Nord. Elle a été contrainte de passer une nuit à l’hôtel, et de reprendre un train pour Lille le lendemain matin.