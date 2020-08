Aurore Bergé est candidate à la présidence du groupe LREM à l'Assemblée

La députée des Yvelines Aurore Bergé, porte-parole du parti de la République en Marche, a officialisé sa candidature à la présidence du groupe, ce samedi 1er août.

Après les candidatures de François de Rugy et de l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, Aurore Bergé est la troisième personnalité politique macroniste à se porter candidate à la succession de Gilles Le Gendre. Sévèrement critiqué par les députés de la majorité, Gilles Le Gendre quittera ses fonctions au mois de septembre. Le responsable a notamment été épinglé après la fuite d'une note secrète sur le remaniement ministériel, adressée à Emmanuel Macron.

UN CHANTIER POLITIQUE

«Nous avons souvent douté. Certains sont partis, d’autres ne viennent plus : cela doit clairement et collectivement nous interpeller», explique la candidate de 33 ans. La majorité LREM a perdu une vingtaine de députés qui ont rejoint deux nouveaux groupes, Ecologie Démocratie Solidarité et Agir ensemble, au cours du printemps.

«Vous savez d’où je viens. Mais si j’ai justement choisi de quitter la droite, ce n’est pas pour que les idées de la droite conservatrice l’emportent !» mais pour «construire autre chose, d’autres idées, d’autres méthodes», a ajouté l'ancienne juppéiste réputée proche de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, revenu au Havre.

UN SCRUTIN A LA RENTREE

Le scrutin est prévu les 9 et 10 septembre pour dévoiler le résultat à l'ouverture des journées parlementaires LREM, organisées à Amiens les 10 et 11 du même mois. Toute l'équipe dirigeante du groupe à l'Assemblée, composée de 25 députés, devrait être remaniée.