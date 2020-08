Coronavirus: l'OMS prévoit une épidémie «très longue»

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), réunie samedi à Genève, a prévenu que la pandémie de coronavirus allait probablement être «très longue».

Le Comité d'urgence de l'organisation, réuni depuis vendredi pour la 4e fois pour réévaluer la pandémie, «a souligné que sa durée allait être certainement très longue», a indiqué l'OMS dans un communiqué.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus a alerté sur la pandémie, la qualifiant de «crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle, et ses effets seront à ressentir sur les décennies à venir». Le comité d'urgence a demandé à l'OMS de fournir à tous les pays des consignes pragmatiques sur la façon de répondre à la pandémie, «afin de réduire le risque que les réponses à l'épidémie ne s'affaiblissent, dans un contexte de pressions socio-économiques».

Le comité recommande également à l'OMS d'accélérer les recherches sur les points encore inconnus du virus, notamment son origine animale et ses éventuels moyens de propagation par voie animale.

Il demande également que soient éclaircis des points comme «les modes de transmission (du virus), ses mutations potentielles, l'immunité et les corrélats de protection».

A ce jour, on compte plus de 17 millions de cas et 679.439 décès dans le monde.

