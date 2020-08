Etats-Unis : décès de la première Américaine ayant reçu une greffe du visage

La première Américaine ayant bénéficié d'une greffe du visage, Connie Culp, est décédée à l'âge de 57 ans, près de douze ans après l'intervention, a annoncé l'hôpital de Cleveland où elle avait été prise en charge.

En décembre 2008, Connie Culp avait reçu une greffe sur 80% de son visage au cours d'une opération qui avait duré 22 heures.

Elle avait été défigurée en 2004 par son compagnon Tom Culp, dans l'appartement au-dessus du restaurant dont ils étaient propriétaires, à Hopedale (Ohio). A quelques mètres de distance, Tom Culp avait tenté de l'abattre avant de retourner l'arme contre lui. Le couple, âgé alors de 41 ans, avait finalement survécu. Mais l'impact de la balle avait eu de graves séquelles sur le visage de Connie Culp, dont le nez, les joues, les dents et un oeil avaient été détruits.

En tout, Connie Culp a du subir près de 30 opérations chirurgicales pour réparer son visage, durant lesquelles les médecins ont utilisé des parties de ses côtes pour reconstituer des pommettes, et des bouts d'os de ses jambes pour recomposer sa mâchoire. Lors de sa grande opération, en 2008, les docteurs ont utilisé des os, des muscles, de la peau et des vaisseaux sanguins provenant d'une autre femme, récemment décédée. La greffe lui a permis de retrouver les facultés de sourire, parler, et sentir sa peau.

Lors d'un procès, Tom Culp a été reconnu coupable de «tentative de meurtre aggravée» avec une peine de 7 ans de prison. Il a été libéré en 2011. Selon les médias américains, Connie Culp lui aurait plus tard pardonné ce geste.

«Nous sommes tristes d'avoir perdu Connie Culp, la première bénéficiaire d'une greffe du visage aux Etats-Unis. Elle était une source d'inspiration pour tous ici, à la Cleveland Clinic», a tweeté l'hôpital de Cleveland (Ohio).

