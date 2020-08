Les pilotes de British Airways acceptent de baisser leurs salaires pour réduire les licenciements

Les pilotes de la compagnie aérienne British Airways ont approuvé un plan prévoyant des baisses de salaires temporaires de 20% pour limiter à 270 les licenciements secs, a annoncé ce vendredi 31 juillet le syndicat des pilotes (Balpa).

Ses membres ont voté à 85% en faveur de ce plan, alors que le secteur aérien s'effondre en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Il prévoit, outre 270 suppressions de postes, des baisses de salaires de 20%, qui doivent être ramenées à 8% dans deux ans, avant un retour au niveau initial à plus long terme.

«Nos membres ont pris une décision pragmatique au regard des circonstances, mais le fait que nous ayons échoué à persuader BA d'éviter tout licenciement contraint représente une amère déception», a déclaré le secrétaire général de la Balpa (British Airline Pilots Association), Brian Strutton.

“Our members have made a pragmatic decision in the circumstances but the fact that we were unable to persuade BA to avoid all compulsory redundancies is bitterly disappointing.”https://t.co/mDJnEWrlNx

