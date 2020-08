Combien de temps vont durer les vacances d'Emmanuel Macron ?

Actuellement en vacances dans la résidence secondaire des présidents de la République, le fort de Brégançon, Emmanuel Macron n'a pas arrêté de dates de retour.

Le chef de l'Etat, arrivé sur place discrètement dès mercredi 29 juillet, retrouvera son gouvernement le 25 août, à l'occasion du premier Conseil des ministres de la rentrée. Mais il pourrait ne pas attendre ce rendez-vous pour rentrer à Paris selon ce qu'a affirmé l'Elysée à l'AFP.

Ce n'est pas pour autant que le président de République ne travaillera pas puisque ces vacances seront «studieuses», selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Plusieurs réunions pourraient notamment rythmer ses vacances notamment pour surveiller l'évolution de l'épidémie.

Le couple Macron se rend chaque été au fort de Brégançon pour y passer leurs vacances. Et ont largement pris possession des lieux : «depuis que le couple Macron est là, tout le mobilier et toute la décoration ont changé. On voit qu'ils reçoivent les enfants, les petits-enfants, car les canapés sont beaucoup moins fragiles qu'avant, ça fait une maison qui vit», a ainsi déclaré, jeudi 30 juillet, Valérie Collet, de l'Office du tourisme de Bormes-les-Mimosas à Europe 1. L'installation d'une piscine à plus de 30.000 euros en 2018 avait fait polémique.