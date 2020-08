Gard : disparition inquiétante d'un ancien vice-président de PSA Denis Martin

Depuis le 19 juillet dernier, l'ancien vice-président du groupe automobile PSA, Denis Martin, n'a plus donné signe de vie.

Agé de 63 ans, il était parti faire un footing sans téléphone portable et pièce d'identité, mais il n'est pas rentré à son domicile.

Un appel à témoins a été diffusé le lendemain par la gendarmerie du Gard, avec photo et description de Denis Martin : lunettes et cheveux gris, avec une petite barbe de quelques jours, « il mesure 1m68 et pèse environ 65 kg. Il était vêtu d'un short de sport noir en microfibres, d'un tee-shirt bleu électrique et de chaussures de sport bleues », précise le message. Un appel partagé près de 6.000 fois.

Une enquête judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte.

Depuis trois ans, l'ex-vice président s'est installé avec son épouse et ses deux fils à Aubussargues, près d'Uzès dans le Gard, et où il a fondé sa société de conseils pour les industries baptisée IMPC (Industry Management Performance Consulting), comme l'explique Midi-Libre.

Chez PSA, il est resté 9 ans, où il est passé de DRH à responsable des régions Europe puis Asie, après avoir d’abord dirigé l’usine de Rennes en 2008.