La région Ile-de-France va porter plainte après une bagarre entre une centaine de jeunes à Étampes

La région Ile-de-France va déposer une plainte, à la suite de l’incident survenu vendredi dernier sur une base de loisirs à Étampes, dans l’Essonne. Une centaine de jeunes en sont venus aux mains au beau milieu du centre.

Alors que des familles profitaient du beau temps et de la chaleur dans la base de loisirs, en fin d’après-midi, la situation a dégénéré. Selon France Bleu, une vingtaine de jeunes de Mennecy se sont battus avec environ 80 jeunes de la cité des Guinettes à Étampes, sous les regards inquiets des familles présentes et des agents de sécurité. Un vol de téléphone portable pourrait être à l’origine de cette bagarre. Des vidéos de la scène ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Essonne : Une rixe impliquant plus de 200 jeunes éclate à la base de loisirs d’Étampes... « Tout serait parti à cause d’un portable volé » au final la police a réussi à calmer la situation... pic.twitter.com/R0tNs3heYT — syriuse71 (@Annassiri2) August 1, 2020

Les forces de l’ordre sont intervenues, et ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Aucun blessé grave n’est à déplorer, mais Valérie Pécresse, la Président de la région Ile-de-France, et Patrick Karam, vice-président du conseil régional, ne comptent pas en rester là. Ce dernier a fermement condamné ces agissements via son compte Twitter :

Je condamne les violences sur l'IDL #Etampes @iledefrance. J'ai demandé au président de déposer plainte. Pas d'impunité. J'étais sur place jeudi et reviendrai demain pour tenir une réunion de sécurité avec les autorités et soutenir le personnel @vpecresse.https://t.co/6FpvKzmSUj — Patrick Karam (@karampatrick) August 1, 2020

Sur place ce dimanche matin, il affirme : «ce n’est pas le premier incident que nous avons sur nos bases de loisirs !», rapporte France Bleu. Il réclame notamment à l’État plus de moyens pendant la période estivale, notamment en termes d’effectifs de forces de police et de gendarmerie, pour éviter ce type de conflits. Valérie Pécresse a elle aussi pris la parole en annonçant qu’«une plainte sera déposée.»