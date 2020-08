Avignon : un jeune homme passé à tabac pour avoir défendu une jeune fille

Dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août, six personnes ont été interpellées à Avignon (Vaucluse) après avoir roué de coups un jeune homme de 22 ans qui tentait de défendre une jeune fille.

Les faits se seraient déroulés place du Palais des papes, selon le quotidien La Provence. L'homme se serait interposé devant le groupe de six individus qui tentaient des approches un peu trop soutenues envers une jeune fille.

huit jours d'ITT pour la victime

Les six hommes n'auraient pas apprécié cet acte de bravoure et lui auraient alors asséné de violents coups de poing et de pied. La police est ensuite rapidement intervenue interpellant les six agresseurs, dont trois mineurs.

Tous ont été placés en garde à vue pour violence aggravée en réunion ayant entraîné une ITT de huit jours pour la victime.

Les trois personnes majeures ont été déférées, dimanche, devant le parquet et passeront en comparution immédiate, mardi. Les trois plus jeunes ont, eux, reçu une convocation judiciaire chez le juge des enfants.