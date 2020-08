Une jeune femme transgenre agressée à Poitiers

Une jeune femme transgenre a été agressée à Poitiers (Vienne) la semaine dernière, apprend-on ce lundi 3 août. Cette agression porte à douze le nombre d'actes contre les personnes homosexuelles et transgenres dans la ville selon l'association Le Refuge.

Mendy, 22 ans, a été agressée par trois individus alors qu'elle marchait seule dans les rues de sa ville dans la nuit du 29 au 30 juillet. Après avoir dérobé son sac, les malfaiteurs l'insultent. Les détails, elle les raconte dans les colonnes du journal La Nouvelle République : «Ils m’ont traitée de sale pédé, je leur ai dit que je n’étais pas pédé mais trans. Alors ils m’ont dit que j’étais un travesti… J’ai reçu plein d’insultes».

Heureusement, trois jeunes femmes sont venues l'aider et la défendre. Les deux principaux agresseurs ont été interpellés : âgés de 15 et 16 ans, «ils ont été présentés à un juge des enfants vendredi et mis en examen pour tentative d’extorsion en raison de l’orientation sexuelle» selon le quotidien.

Yohann Allemand, membre de l'association Le Refuge à Poitiers, dresse un triste constat de la situation dans la ville pour les personnes homosexuelles et transgenres : «Aujourd’hui, par exemple, il est compliqué pour un couple de personnes de même sexe de se tenir la main dans la rue. Cette situation n’est pas acceptable».