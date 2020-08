Un père de famille agressé à coups de batte de base-ball pour avoir demandé de respecter le port du masque

Un homme a été sauvagement agressé par quatre personnes dimanche 2 août dans une laverie de Soisy-sous-Montmorency, dans le Val d'Oise. La raison : il aurait demandé à l'une d'entre elles de respecter le port du masque obligatoire.

Les faits se sont déroulés peu avant 17h. Alors qu'elle était en train de plier et ranger son linge propre, la victime, âgée de 44 ans et venue avec ses deux enfants de 5 et 7 ans, a demandé à un jeune homme présent dans l'établissement s'il pouvait mettre un masque, comme le stipule une affichette placée sur un mur.

«C’est écrit que c’est obligatoire et c’est la loi», a expliqué la victime à l'AFP. Mais le client non protégé a estimé qu'il avait le droit de faire «ce qu'il veut» et n'a pas obtempéré, malgré plusieurs relances.

S'en est alors suivie quelques échanges moins cordiaux, après lesquels le jeune homme a quitté la laverie. Mais c'était pour mieux revenir, avec des renforts, pour une véritable expédition punitive.

Selon les images enregistrées par la vidéosurveillance de l'établissement, deux hommes ont frappé la victime à coups de batte de baseball, et deux autres à mains nues, en continuant une fois qu'elle s'est retrouvée au sol.

Le père de famille, qui réside dans le quartier depuis une trentaine d'années, souffre d'un traumatisme crânien avec une plaie nécessitant six points de suture, de contusions et de douleurs lombaires. Il a porté plainte pour «violences aggravées».

Si elle s'est heureusement terminée moins dramatiquement, cette agression rappelle celle de Philippe Monguillot. Ce chauffeur de bus de Bayonne est décédé après avoir été agressé par des passagers à qui il avait demandé de respecter le port du masque obligatoire.