Incendie près de Marseille : 2.700 personnes évacuées, le feu pas encore maîtrisé

Au moins 2.700 personnes ont été évacuées dans la nuit pour échapper à un violent incendie sur la Côte bleue, à l'ouest de Marseille, qui a ravagé plus de 1.000 hectares et n'était pas encore maîtrisé mercredi matin, selon les pompiers.

"L'incendie évolue favorablement, mais il n'est pas maîtrisé", ont indiqué les pompiers à l'AFP alors que le vent devrait se calmer en fin de matinée. "Pas de blessé grave à déplorer, mais les dégâts matériels restent à évaluer", ont-ils ajouté.

Quelque 1.800 soldats du feu luttent toujours contre ce feu qui s'est déclaré mardi en fin d'après-midi sur la commune de Martigues, à l'ouest de Marseille.

En raison du fort vent, le feu a rapidement progressé et menacé plusieurs localités du bord de la Méditerranée, "les flammes s'engouffrant dans les quartiers péri-urbains, entre des habitations et des campings", ont relaté les pompiers.

"Huit campings de Martigues et de Sausset-les-Pins ont été évacués préventivement" et nombre de leurs vacanciers évacués par la mer avant d'être pris en charge les autorités municipales de Martigues et de Sausset, notamment dans des gymnases, ont indiqué les pompiers.

Un établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a également dû être évacué.

Un second incendie qui s'était déclaré dans la même zone mais plus proche d'une zone industrielle a dévasté 130 hectares, détruisant ou endommageant une maison et plusieurs entreprises, ont indiqué les pompiers mercredi.