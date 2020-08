Vidéo : La terrible chute de Fabio Jakobsen sur le Tour de Pologne, son pronostic vital est engagé

Une terrible chute s'est produite à l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne de cyclisme, ce mercredi 5 août.

L'accrochage a eu lieu dans les derniers mètres avant la ligne d'arrivée, entre deux Néerlandais, Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen. Se voyant dépassé, ce dernier a enfermé son adversaire sur le côté, et son compatriote a percuté les barrières à toute vitesse. Dans le choc, un photographe ainsi que d'autres cyclistes ont également été touchés.

Selon la médecin de la course, Barbara Jerschina, le pronostic vital de Jakobsen serait engagé : «L'état est très grave. Sa vie est directement menacée. Une perte de sang énorme et d'importantes blessures (...) Il a perdu beaucoup de sang, mais on a réussi à l'intuber, ses voies respiratoires étaient libres. On lui a donné de l'oxygène, tous les médicaments nécessaires. Le coeur fonctionnait bien. Il n'a pas de blessure à la cage thoracique, c'est surtout le crâne et le cerveau», a-t-elle déclaré à la télévision polonaise Polsat Sport.

Et selon l'Equipe, le Français Marc Sarreau, deuxième de l'étape et également victime de la chute, serait victime d'une fracture de la clavicule. Il est néanmoins conscient.

Resté sur ses roues, Dylan Groenewegen a franchi la ligne le premier, mais il a été déclassé à cause de ce comportement dangereux. Ironie de l'histoire c'est bien Fabio Jakobsen qui a été déclaré vainqueur de l'étape et il prend également la tête de l'épreuve.

Le directeur sportif de Fabio Jakobsen, Patrick Lefevere a d'ores et déjà pris la défense de son coureur sur Twitter : accusant Dylan Groenewegen d'être l'auteur d'un «acte criminel», il appelle à le «mettre en prison».

L'équipe de Dylan Groenewegen, Jumbo Visma a présenté ses «excuses» sur Twitter en indiquant adresser leurs «pensées» à Fabio Jakobsen.

