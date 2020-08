Canicule : comment éviter d’avoir trop chaud avec son masque ?

Alors que le port du masque en extérieur est fortement recommandé pour lutter contre la propagation du virus, il peut s'avérer contraignant avec la chaleur, d'autant plus en période de canicule. Voici quelques conseils pour mieux le sup(porter) cet été.

Privilégier des couleurs claires

Pour éviter la surchauffe, il est tout d’abord conseillé d’opter pour un masque de couleur claire. En effet, le noir absorbe les infrarouges du soleil et stocke la chaleur, tandis que les couleurs claires, notamment le blanc, réfléchissent mieux le rayonnement et, par conséquent, emmagasinent moins de lumière.

Choisir une bonne matière

Certaines matières sont plus recommandées que d’autres pour mieux supporter la chaleur. Il est ainsi préférable d'éviter de porter un masque en fibres synthétiques, comme les polyamides ou les polyesters. Même s’il retient davantage l’humidité, mieux vaut privilégier le coton, qui est plus respirable.

Changer de masque

Autre solution pour ne pas avoir trop chaud, changer régulièrement de masque. «Un masque humide peut coller à la peau et gêner davantage la respiration», a expliqué auprès de CNN le Dr Richard Wenzel, professeur spécialiste des maladies à la VCU School of Medicine, qui conseille d'emporter avec soi quelques masques de rechange dans un sac de congélation.

Rafraîchir sa peau

Au cours de la journée, on peut également utiliser un brumisateur d’eau thermale pour se rafraîchir le visage, notamment dans les transports en commun, où le port du masque est obligatoire, mais aussi apaiser sa peau, qui peut être sensibilisée. En effet, la transpiration sous les masques peut provoquer des frictions entraînant des irritations, qui se manifestent par des rougeurs et des démangeaisons.

Eviter le maquillage

Par temps chauds, le maquillage et le masque ne font également pas bon ménage, en particulier le fond de teint, qui en plus d'exercer sur la peau une action occlusive, peut devenir collant avec l'humidité et rendre le port du masque encore plus désagréable. Pour plus de confort, il vaut mieux opter pour un maquillage léger des yeux.