Prise d’otages dans une banque au Havre : l’homme a été interpellé, aucune victime

L'homme armé qui avait pris en otage six personnes au milieu de l'après-midi, ce jeudi 6 août, dans une agence bancaire du centre du Havre s'est rendu dans la soirée.

«Les otages sont libérés sains et saufs» a salué aussitôt le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le Havre: le preneur d’otages a été interpellé. Les otages sont libérés et sains et saufs.



Je remercie les agents du RAID pour leur sang-froid et leur professionnalisme, ainsi que l’ensemble des forces de sécurité et secours mobilisées sous l'autorité du Préfet de Seine-Maritime.

