Surnommée «Bac -2» par des membres de LREM, Caroline Fiat réagit

La députée de la Meurthe-et-Moselle du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Caroline Fiat, raconte que certains de ses collègues de la République en Marche la surnommait «bac moins 2» au début de son mandat.

Cette anecdote, narrée par Le Figaro qui lui a consacré un portrait pour son rôle durant l'épidémie, prend racine dans le métier qu'exerçait Caroline Fiat avant de s'installer en 2017 sur les bancs du Parlement : aide-soignante. Un métier qu'elle est la seule à exercer à l'Assemblée. Mais même au sein du groupe LREM, dont la sociologie laisse une large place aux médecins, aux cadres et aux professions intellectuelles, ce surnom est mal passé en interne et a très vite cessé.

«Au début du mandat, des gens d’En Marche étaient venus me dire qu’ils avaient entendu cette expression et qu’ils avaient tout de suite demandé à faire arrêter ça parce qu’ils la trouvaient ignoble, a-t-elle expliqué plus longuement dans les colonnes du Républicain lorrain. Par conséquent, ça s’est très vite arrêté. Ce sont donc des gens de la majorité qui ont fait stopper ce surnom ignoble».

Celle qui a exercé dans un service de réanimation pendant l'épidémie met ça sur le compte du «mépris de classe», qu'elle a d'ailleurs pu ressentir à d'autres moments comme lors de cette prise de parole d'Agnès Buzyn alors ministre de la Santé : «on était dans le débat sur le premier projet de financement de la Sécurité sociale. Je pose une question. Et Agnès Buzyn me répond : "Je comprends Madame Fiat que vous ne compreniez pas." J’ai été offusquée et j’ai dû reprendre le micro derrière, pour lui dire que je ne suis peut-être qu’une aide-soignante, mais que, tout de même, sa phrase, venant d’une ministre de la Santé censée représenter ma corporation, c’était juste méprisant».