Nuit des étoiles 2020 : ce qu'il faut observer dans le ciel en août

La crise sanitaire n'empêchera pas les curieux de lever les yeux vers la voûte céleste cette semaine. Dès ce vendredi 7 au soir, et jusqu'au samedi 22 août, l'Association française d'astronomie organisera de nouvelles nuits des étoiles. Et voici le programme.

260 sites d'observation en france

Si tout un chacun peut sortir dehors pour regarder les étoiles et observer notamment la beauté des pluies d'étoiles filantes en faisant un (ou plusieurs) vœu(x), l'AFA précise que 260 sites attendent le public pour fêter cette 30e édition. Il suffit de cliquer sur la carte ci-dessous afin d'être redirigé vers les événements les plus proches de votre domicile. Plusieurs clubs d'astronomie feront ainsi découvrir les planètes, les constellations et les galaxies avec des télescopes et des lunettes astronomiques, tout en donnant de précieux conseils pour mieux comprendre l'espace et ce voyage intergalactique que chacun peut faire juste en levant la tête vers les cieux.

Le grand spectacle des Perséides

Les pluies d'étoiles filantes sont traditionnellement les événements les plus marquants du mois d'août. Si la forte luminosité de la Lune jusqu'au 9 août n'aidera pas forcément à observer les étoiles, les météores qui brûlent dans notre atmosphère valent le détour. Parmi les rendez-vous à observer, les fameuses Perséides ont déjà commencé à pleuvoir. Ces météorites, qui proviennnent de la comète Swift Tuttle, vont intensifier leur entrée dans la haute atmosphère dans les prochains jours jusqu'à atteindre leur apogée le 11 août. Cette nuit-là, on pourra observer jusqu'à 100 météores par heure sous un ciel dégagé. En France, orientez donc votre regard vers le nord-est dès le crépuscule. Si vous repérez la constellation de Persée, qui donne son nom au phénomène des Perséides, vous serez le mieux placé pour les voir à l'œil nu.

La planète rouge à la fête

Si la géante gazeuse Jupiter continue d'assurer le spectacle cet été à 640 millions de km de la Terre, la planète rouge va elle aussi faire parler d'elle. Alors que la Nasa vient d'envoyer son 5e rover baptisé Perseverance dans le cadre de la mission Mars 2020, la planète rouge devrait faire le show dans la semaine du 16 au 22 août. Celle-ci se lèvera à l'est à partir de 23h30, non loin de la constellation des poissons. Un petit point rouge devrait attirer votre attention. C'est bien Mars qui se montrera dans toute sa splendeur alors qu'elle est actuellement le plus proche du soleil au regard de sa révolution autour de notre étoile.

A noter que, pour trouver aisément les constellations que nous détaillons, nous vous conseillons de télécharger les applications mobiles Star Walk 2, Carte du Ciel, SkyView Lite, Night Sky ou encore Star Map. Grâce au GPS des smartphones, celles-ci (souvent gratuites) pourront orienter votre regard vers le bon spot.