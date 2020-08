Prévisions trafic : quelle circulation pour ce week-end du 8 et 9 août ?

Le week-end s’annonce encore chargé sur les routes, avec un nouveau chassé-croisé qui va donner un samedi noir.

Les difficultés seront présentes dès aujourd'hui, surtout dans le sud-est du pays. Après un samedi très compliqué, dimanche devrait être plus fluide, avec néanmoins des difficultés dans la partie sud.

#BisonFuté annonce une circulation « exceptionnellement difficile » sur la grande majorité des axes routiers ce samedi. Préparez votre itinéraire, respectez les règles de la route et soyez très prudents.https://t.co/70MQTR3S62 pic.twitter.com/eiIpFjNjDN — Sécurité routière (@RoutePlusSure) August 6, 2020

Vendredi 7 août

La circulation sera difficile une grande partie de la journée en direction de Bordeaux, depuis Paris mais aussi depuis le Languedoc-Roussillon. Attention, sur les autoroutes allant de Narbonne à Orange, puis de Orange à Lyon, Bison Futé prévoit même du rouge dans les deux sens autour de la mi-journée.

Les arrivées et départs de Marseille s’annoncent eux aussi très difficiles. Concernant l’Ile-de-France, le trafic sera dense sur l’A10 jusqu’à Orléans (dans les deux sens) et sur l’A6 à hauteur de Fleury en direction du sud.

Samedi 8 août

Autant le dire tout de suite, il faudra être patient sur les routes de France samedi. La journée est noire dans le sens des départs, avec une circulation extrêmement difficile entre Tours et Bordeaux, Lyon et Orange, Lyon et Chambéry, Orange et Narbonne, Toulouse et Narbonne, ainsi qu’en direction de la Catalogne et de l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc. Les environs de Clermont-Ferrand et Marseille seront également surchargés.

En outre, Bison Futé recommande aux habitants d’Ile-de-France de passer le péage de Saint-Arnoult avant 6h ou après 14h.

Dans le sens des retours, les axes à éviter au maximum pour éviter de se retrouver pare-chocs contre pare-chocs sont les habituels Narbonne-Orange puis Orange-Lyon. Les portions à proximité de Clermont-Ferrand, Marseille et Bordeaux seront au ralenti elles aussi, tout comme l’autoroute A10 jusqu’à Poitiers depuis la cité girondine.

Par ailleurs, ceux qui doivent passer ou rentrer en Ile-de-France seraient bien inspirés de le faire avant 14h.

Dimanche 9 août

Dimanche, ce sera dans le sens des retours que les conditions de circulation seront difficiles. Les axes Narbonne-Orange-Lyon et Marseille-Orange-Lyon sont particulièrement ciblés, du matin au début de soirée. L’agglomération bordelaise est également à éviter, comme l’Ile-de-France après 14h.

Pour ceux qui rouleront vers les plages, la vallée du Rhône ne sera pas une partie de plaisir et les difficultés se poursuivront d’Orange à Marseille et d’Orange à Narbonne.

Retrouvez toute l'actualité liée à la sécurité routière ICI